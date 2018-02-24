Аномальные холода продержатся в Псковской области до 27 февраля

Температура ниже климатической нормы сохранится в Псковской области еще минимум на четыре дня. Синоптики называют эти холода аномальными, на 10 градусов ниже климатической нормы. Об опасном природном явлении «Псковской правде» рассказали в Псковском Центре гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

«С 24 по 27 февраля по Псковской области сохранится аномально холодная погода, - сообщили синоптики, - среднесуточная температура -17…-22 градуса, ниже климатической нормы на 10 градусов и более».

Отметим, накануне МЧС опубликовало напоминание псковичам о мерах безопасности на морозе. В частности, рекомендовано одеваться многослойно и не употреблять алкоголь (подробнее).