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Транспорт

Псковских водителей ждут массовые проверки

23 февраля 2018 года, 11:13

23, 24 и 25 февраля сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Пскову планируют проведение массовых проверок водителей с целью выявления отдельных видов нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации. Как сообщает ГИБДД УМВД России по городу Пскову, основные задачи мероприятия: выявление нарушений управления водителями транспортных средств в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также нарушений правил применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

Места проведения массовых отработок:

23 февраля с 22 час. 00 мин. до 22 час. 30 мин. – Рижский проспект – улица Киселева;

23 февраля с 23 час. 00 мин до 23 час. 30 мин – Рижский проспект (район Телецентра);

24 февраля с 01 час. 00 мин. до 01 час. 30 мин – улица Чудская – улица Алмазная;

25 февраля с 11 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин – улица Чудская – улица Алмазная;

25 февраля с 16 час. 30 мин до 17 час. 00 мин – Рижский проспект (район Телецентра).

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