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Спорт

Порядка 1,5 тысяч псковичей примут участие в «Лыжне России»

23 февраля 2018 года, 11:07

Псковская область в 14-й раз проведет Всероссийские соревнования «Лыжня России». В этом году массовый забег пройдет 24 февраля на базе лыжно-биатлонного центра «Юность» в Островском районе. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, всего в этот день на лыжи встанут около 1,5 тысяч любителей зимнего вида спорта.

Для самых маленьких спортсменов (2009 года рождения и младше) организаторы подготовили дистанцию в 2 километра. Юношам и девушкам 2000 года рождения и моложе предстоит преодолеть 5 километров лыжной трассы, а взрослым — 10 километров. Также в этом году подготовлена традиционная дистанция для VIP-персон протяженностью 2 километра.

На память о «Лыжне России» все участники получат шапочку и нагрудный номер. Победителей каждой категории ждут кубки, медали и дипломы Министерства спорта Российской Федерации, а детям также вручат спонсорские подарки и сувениры.

Отметим, Всероссийские соревнования «Лыжня России» уже прошли в 74 регионах страны. Организатор мероприятия в Псковской области — Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту.

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