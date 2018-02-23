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Культура

Псковичам покажут бой красноармейцев с войсками кайзеровской Германии

23 февраля 2018 года, 10:14

Сегодня, 23 февраля, в Пскове, в Крестах, напротив памятного знака летчикам - первым героям Советского Союза в годы ВОВ, псковичам покажут эпизод боя Псковского отряда Рабоче-крестьянской Красной армии с отрядом войск кайзеровской Германии. Как сообщили «Псковской правде» в оргкомитете серии военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг», в демонстрации боя примут участие войска Псковского гарнизона.

В театрализованном действии занято около 100 человек. Планируется использование пиротехники. Немцев на поле боя будет больше, чем красноармейцев – в соотношении примерно 2:1.

- Представить события 1918 года мы планировали еще в прошлом году. Понятно, что они очень сильно мифологизированы. Но понимание того, что происходило, есть. Событием, предшествующим 23 февраля, стал выпущенный в феврале 1918 года Декрет Совета народных комиссаров, который гласил, что социалистическое отечество в опасности и все силы должны мобилизоваться для противостояния врагу. Вокруг этой истории с Декретом мы обыгрываем сценарные ходы. Зрители увидят, как небольшая группа Красной армии всеми силами старается защитить Псков и Петроград от немецких войск, - рассказал председатель оргкомитета серии военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг» Павел Желтов.

Начало театрализованного представления в 11:00. С 10.30 до 11.30 будет организован бесплатный трансфер на 2 автобусах от шпиля до места проведения реконструкции для всех желающих.

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