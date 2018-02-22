Лавка художника «Арт Саквояж» приглашает псковичей на мастер-классы

В преддверии праздника 8 марта в лавке художника «Арт Саквояж» пройдут тематические мастер-классы. Их участники своими руками сделают подарок для родных и близких, научатся новому ремеслу, и замечательно проведут время в уютной творческой обстановке.

24 февраля (суббота) 11:00 состоится мастер-класс «Тюльпаны из ткани»

Участники встречи научатся создавать и оформлять текстильные цветочки, сделают букет из тюльпанов, который станет прекрасным подарком для мамы, бабушки, сестры или подруги. Творцы сами подберут и скомбинируют понравившиеся ткани, изготовят из них цветы и соберут их в красивый букет.

Стоимость: 500 рублей. Продолжительность: 2 - 3 часа. Возраст участников: от 14 лет.

24 февраля (суббота) в 14:00 состоится мастер-класс «Точечная роспись деревянной солонки»

Любителям кропотливой и ювелирной работы предлагают расписать деревянную солонку акриловыми контурами. Участники мастер-класса освоят контурную роспись, изготовят эксклюзивное изделие из дерева. Такая солонка будет полезным в быту аксессуаром. А еще она будет очень актуальным подарком-сувениром.

Стоимость: 400 рублей. Продолжительность: 2 - 3 часа. Возраст участников: от 12 лет.

25 февраля (воскресенье) в 13:30 состоится мастер-класс «Мыловарение цветы»

Мужчин приглашают порадовать своих женщин цветами из мыла. На мастер-классе состоится знакомство с технологией мыловарения, участники научатся смешивать ингредиенты, выберут на свой вкус аромат и цвет будущего изделия. Оригинальный подарок в виде цветка, покорит любую особу женского пола, это оригинальный и полезный презент ко дню 8 марта, считают организаторы события.

Стоимость: 400 рублей. Продолжительность: 2 - 2,5 часа. Возраст участников: от 6 лет.

Записаться на каждый мастер-класс можно в сообществе лавки художника «Арт Саквояж» «ВКонтакте».