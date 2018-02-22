Восемь км дорог отремонтируют в Порховском и Дедовичском районах

К сентябрю 2018 года в Порховском и Дедовичском районах планируют отремонтировать более 8 км автодорог регионального значения. Общая стоимость заключенных государственных контрактов составила более 55 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на региональный комитет по транспорту.

Протяженность ремонтируемого участка автомобильной дороги Порхов-Дно — более четырех километров. Здесь будет уложено новое асфальтовое покрытие, укреплены обочины, отремонтированы съезды и водопропускные трубы, установлен один автопавильон.

Чуть меньше четырех километров дороги будет отремонтировано в Дедовичском районе на участке Дедовичи-Дно-Костыжицы. Помимо замены асфальтового покрытия, ремонта съездов и водопропускных труб на ремонтируемом участке будет расширена проезжая часть.

Как отметили в Госкомитете, решение о включении этих дорожных участков в план работ на 2018 год принималось с учетом мнения местных жителей и социальной значимости направлений, а также на основании результатов оценки их технического состояния.