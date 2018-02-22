Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика / Выборы

Количество обращений в общественный штаб Владимира Путина в Пскове перевалило за сотню

22 февраля 2018 года, 10:10

С начала работы регионального штаба кандидата на должность Президента России Владимира Путина в Пскове в общественную приемную поступило уже более 100 обращений жителей области, сообщили "Псковской правде" в штабе.

Обращения и вопросы, с которыми приходят в штаб псковичи, касаются самых разных сфер жизни: поддержки сельского хозяйства, земельных вопросов, обеспечения льготными лекарствами, системы льгот бывшим военнослужащим, восстановления объектов культурного и исторического наследия, реформирования ЖКХ и т. д.

Все поступившие обращения обработаны и отправлены для работы в центральный избирательный штаб Владимира Путина.

«Надо признать, что круг вопросов, с которыми приходят наши земляки в общественную приемную нашего кандидата, широк и не нов. Эти обращения свидетельствуют о том, что задачи, на решение которых мы все направлены, которые затем находят отражение в региональных, федеральных программах, формулируются верно. Эта обратная связь от псковичей, в том числе и со словами поддержки Владимира Путина, очень важна», - подчеркнула сопредседатель регионального штаба Галина Неваленная.

Общественная приемная кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина в Пскове работает ежедневно. Телефон горячей линии (8112) 221818.

На этой неделе, 20 февраля, прием в Пскове провела сопредседатель центрального избирательного штаба Владимира Путина Елена Шмелёва.

Выборы президента России состоятся 18 марта. Кандидатами в президенты зарегистрированы Максим Сурайкин, Григорий Явлинский, Владимир Жириновский, Павел Грудинин, Сергей Бабурин, Ксения Собчак, Борис Титов и Владимир Путин

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Лавка художника «Арт Саквояж» приглашает псковичей на мастер-классы
Восемь км дорог отремонтируют в Порховском и Дедовичском районах
Турчак предложил протестировать на партийном праймериз систему онлайн-голосования
В Псковской области формируется институт общественных помощников губернатора
Холодным и малоснежным будет в Пскове четверг 22 февраля
28 февраля в Пскове состоится первый форум предпринимателей
Уже 42 семьям назначили выплаты на первого ребенка
Материнский капитал теперь можно тратить на ежемесячные выплаты
Как будут работать поликлиники Пскова на февральских праздниках

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Выбираем президента России
Выборы президента РФ пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

Политика / Выборы
21 февраля 17:12

Надо посмотреть

Наблюдатели ОБСЕ начали работу в Псковской области на выборах президента

Политика / Выборы
22 февраля 09:00

Нам жить

Зачем псковская молодежь идёт на мартовские выборы президента

Политика / Выборы
22 февраля 09:00

#мояисториявыборов

Избирком раздаст призы за селфи с избирательного участка