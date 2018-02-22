Количество обращений в общественный штаб Владимира Путина в Пскове перевалило за сотню

С начала работы регионального штаба кандидата на должность Президента России Владимира Путина в Пскове в общественную приемную поступило уже более 100 обращений жителей области, сообщили "Псковской правде" в штабе.

Обращения и вопросы, с которыми приходят в штаб псковичи, касаются самых разных сфер жизни: поддержки сельского хозяйства, земельных вопросов, обеспечения льготными лекарствами, системы льгот бывшим военнослужащим, восстановления объектов культурного и исторического наследия, реформирования ЖКХ и т. д.

Все поступившие обращения обработаны и отправлены для работы в центральный избирательный штаб Владимира Путина.

«Надо признать, что круг вопросов, с которыми приходят наши земляки в общественную приемную нашего кандидата, широк и не нов. Эти обращения свидетельствуют о том, что задачи, на решение которых мы все направлены, которые затем находят отражение в региональных, федеральных программах, формулируются верно. Эта обратная связь от псковичей, в том числе и со словами поддержки Владимира Путина, очень важна», - подчеркнула сопредседатель регионального штаба Галина Неваленная.

Общественная приемная кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина в Пскове работает ежедневно. Телефон горячей линии (8112) 221818.

На этой неделе, 20 февраля, прием в Пскове провела сопредседатель центрального избирательного штаба Владимира Путина Елена Шмелёва.

Выборы президента России состоятся 18 марта. Кандидатами в президенты зарегистрированы Максим Сурайкин, Григорий Явлинский, Владимир Жириновский, Павел Грудинин, Сергей Бабурин, Ксения Собчак, Борис Титов и Владимир Путин