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Политика / Партии

Турчак предложил протестировать на партийном праймериз систему онлайн-голосования

22 февраля 2018 года, 09:21

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил протестировать на внутрипартийном предварительном голосовании единороссов систему онлайн-голосования, сообщает пресс-служба партии.

«Предлагаю протестировать систему онлайн голосования на внутрипартийном голосовании, - сказал он на встрече с представителями приморских молодежных организаций во Владивостоке в четверг, 22 февраля.

Турчак считает, что такую систему на выборах органов госвласти нельзя ввести «одним кликом» в связи с тем, что требуется огромный комплекс мероприятий, в том числе защита персональных данных, гарантии голосования без давления со стороны, а также соблюдение тайны волеизъявления. «Все это неизбежно вносит коррективы во временные рамки согласования и внедрения системы электронного голосования граждан», - сказал он.

Введение системы онлайн-голосования «действительно важная и решаемая задача», считает Андрей Турчак. «Давайте вы подумаете над такой моделью, активисты из других регионов подумают, и мы попробуем сложить оптимальный вариант апробации этой идеи», - обратился он к однопартийцам из Приморского края.

В процесс предварительного голосования необходимо активнее включаться молодежи, обратил внимание секретарь генсовета «Единой России». С 2018 года во всех населенных пунктах с численностью населения более 1 тыс. человек будет реализоваться максимально открытая модель праймериз с участием всех зарегистрированных кандидатов, рассказал Турчак. «Это реальный шанс быть избранными для тех активистов, которые реально работают на территории, общаются с людьми, участвуют в политической жизни своего края», - считает он.

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