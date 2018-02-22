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Политика / Власть

В Псковской области формируется институт общественных помощников губернатора

22 февраля 2018 года, 08:56

Общественными помощниками главы региона смогут стать 30 человек
Фото Сергея Герасимова, пресс-служба администрации Псковской области
Врио губернатора Михаил Ведерников предложил представителям старшего поколения принять участие в формировании института общественных помощников губернатора. Предложение прозвучало на конференции регионального отделения Союза пенсионеров России, которая состоялась в среду, 21 февраля. Темой конференции стало обсуждение хода реализации Стратегии действий в интересах старшего поколения до 2025 года.

Михаил Ведерников объявил на мероприятии о создании института общественных помощников Губернатора региона. «Будет 30 мест. Было бы правильно соблюсти баланс и включить в его состав представителей не только молодежи, но и старшего поколения. У вас есть время, опыт и авторитет, который часто необходим в общении с людьми. Нам важно знать позицию людей и, с другой стороны, объективно доносить до наших граждан то, что делает власть» — сказал он.

Глава региона поблагодарил членов реготделения Союза пенсионеров за активную социальную деятельность в регионе и заверил, что Администрация области продолжит поддерживать людей старшего поколения.

Член Совета Федерации по Псковской области Елена Бибикова, в свою очередь, также обратила внимание на большую и значимую работу, которую проводят активные пенсионеры и их социальные партнеры. Особенно она отметила оказание социальной помощи нуждающимся категориям граждан «серебряными волонтерами» (добровольцами пожилого возраста). «В регионе активно развивается серебряное волонтерство: пожилые не только помогают другим, но и в этой помощи находят себя. Выход на пенсию — это время для интересных знакомств и радости. Пока мы движемся, мы живем», — подчеркнула она.

В заключение Михаил Ведерников и Елена Бибикова вручили благодарственные письма администрации Псковской области и Совета Федерации РФ пенсионерам, отличившимся в общественной деятельности на благо Псковской области.

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