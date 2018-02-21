28 февраля в Пскове состоится первый форум предпринимателей

28 февраля в Городском культурном центре состоится Первый форум предпринимателей города Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Участникам форума будет предоставлена возможность задать вопросы уполномоченным лицам и по-участвовать в дискуссии. Организаторы планируют, что по итогам форума будет принята резолюция, в которой будут обозначены наиболее злободневные вопросы по данной отрасли, требующим неотложных решений. В итоговой части мероприятия примет участие врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

Более подробную информацию можно получить по телефонам отдела потребительского рынка и услуг Администрации города: 8(8112) 29-10-64 и 8(8112) 29-10-65.