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Общество / Семья

Уже 42 семьям назначили выплаты на первого ребенка

21 февраля 2018 года, 16:42

С 1 января 2018 года семьи со среднедушевым доходом, не превышающим 1,5 кратную величину прожиточ-ного минимума по региону, получили право на дополнительные меры поддержки - ежемесячную выплату в размере 10 652 рубля. Таков прожиточный минимум на ребенка в Псковской области за второй квартал 2017 года.

- В 2018 году мы уже назначили эту выплату 42 семьям, 5 деньги уже получили, - рассказал глава госуправле-ния соцзащиты Псковской области Армен Мнацаканян в пресс-центре «Псковской правды». - На все выплаты в 2108 году нам потребуется примерно 77 млн. руюлей. первый транш из федерального бюджета мы уже получили. 

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