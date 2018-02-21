Материнский капитал теперь можно тратить на ежемесячные выплаты

С 1 января 2018 года программу материнского капитала расширили, чтобы поддержать демографическую политику. Теперь материнский капитал можно тратить на ежемесячные выплаты на второго ребенка, ро-дившегося в 2018 году. Правда, право на выплаты получат только те семьи, у которых доход на одного члена семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума по региону. В нашей области эта цифра составляет 17 697 рублей. Выплата на второго рожденного или усыновленного ребенка будет 10652 рубля. Получать ее можно в течение 1,5 лет.

- Пока к нам поступило 4 заявления, еще 17 семей сейчас собирают документы, - рассказала управляющий региональным отделением Пенсионного фонда РФ Наталья Мельникова в пресс-центре «Псковской правды». - Пенсионный фонд не будет контролировать, на какие цели вы потратите эти деньги. Семья вправе распоряжаться ими по собственному усмотрению.

Все вопросы, связанные с использованием материнского капитала, можно задать по телефону горячей ли-нии: 8(8112) 56-62-19 по будням в рабочее время.