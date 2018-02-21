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Политика / Выборы

ЦИК создаст службу психологической поддержки членов избиркомов

21 февраля 2018 года, 14:16

Центральная избирательная комиссия России планирует сформировать службу психологической поддержки для членов избиркомов в день голосования на выборах президента России. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Об этом пишет «РИА ФАН».

По ее словам, служба психологической поддержки будет организована в рамках информационного центра ЦИК.

«В любую сложную минуту или когда комиссия оказывается в ситуации, что надо быстро принимать решение, но есть сомнения, они должны знать, что они всегда могут позвонить и их поддержат и нормативно, и конституционно, и психологически», — сказала Памфилова.

Она также добавила, что в день голосования на избирательных участках будут присутствовать журналисты и наблюдатели, а также будет осуществляться видеонаблюдение с трансляцией в Сети. Все эти факторы оказывают психологическую нагрузку на членов избирательных комиссий, поэтому им необходима поддержка.

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