Ножом в живот получил житель великолукской деревни во время ссоры на кухне

Завершилось расследование уголовного дела, связанного с причинением гражданину тяжкого вреда здоровью жителю Великолукского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

В деревне Дубрава-2 Великолукского района вечером 10 ноября 2017 года между женщиной, 1977 года рождения, и ее 42-летним сожителем во время распития спиртного произошла ссора. Мужчина вышел на кухню порезать для закуски продукты. Увидев в руке сожителя нож, гражданка, опасаясь за свою безопасность, подошла к нему и стала вырывать нож.

Во время борьбы женщина, держа руку сожителя, в которой находился нож, резко дернула. В результате, мужчине по неосторожности было нанесено телесное повреждение в виде колото-резаной раны живота. Тем самым, потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.