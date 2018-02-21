Михаил Ведерников пообщался с участниками регионального чемпионата «Молодые профессионалы»

Врио губернатора Михаил Ведерников в среду, 21 февраля, посетил площадку второго регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в спортивно-развлекательном комплексе «Простория». Здесь соревнуются более 80 молодых ребят в компетенции «Спасательные работы» и «Спасательные работы Юниор».
Московский эксперт Игорь Вишневский рассказал главе региона, что сегодня проходит завершающий этап компетенции: ребята показывают свои навыки скалолазания и вязания узлов. Ранее они выполняли задания по деблокированию автомобиля после дорожно-транспортного происшествия, ликвидировали завалы и утечку химических веществ, тушили пожар и оказывали первую медицинскую помощь. «У всех ребят горят глаза, они хотят это делать и учатся друг у друга», — отметил Игорь Вишневский.
Основные соревновательные этапы проходили на базе Псковского агротехнического колледжа.
«Как оцениваете уровень подготовки?» — спросил Михаил Ведерников эксперта.
Фото Сергея Герасимова, пресс-служба администрации Псковской области
«Нормальный», — ответил Игорь Вишневский, но рекомендовал «продолжать развивать материально-техническую базу колледжа». По его словам, в Псковской области в отличие от других субъектов РФ есть возможность проводить чемпионат на базе ссузов. В том же Великом Новгороде, например, из-за отсутствия условий, соревнования пришлось проводить на базе пожарных.
Михаил Ведерников сообщил, что работа в этом направлении обязательно будет продолжена.
Также врио губернатора пообщался с одним из молодых профессионалов — учеником 9-го класса 18-й школы города Пскова. «Почему ты выбрал это направление и кем хочешь стать в будущем?» — спросил его врио губернатора.
«Я с детства этим увлекался и хотел бы стать спасателем, мне это очень нравится», — рассказал подросток.
Михаил Ведерников пожелал всем участникам соревнований Worldskills успехов и покорения новых высот.
Напомним, второй региональный чемпионат «Молодые профессионалы» проходит в Псковской области с 19 по 22 февраля на базе Псковского агротехнического колледжа, кооперативного техникума и Колледжа профессиональных технологий и сервиса, а также Великолукских политехнического и медицинского колледжей. По инициативе врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова для них было закуплено новое оборудование из средств областного бюджета и внебюджетных источников. Такого масштабного обновления базы наших техникумов и колледжей не было последние 30 лет. Все это в дальнейшем будет использоваться в учебном процессе и на демонстрационных экзаменах.
Фото Сергея Герасимова, пресс-служба администрации Псковской области
Псковская область присоединилась к движению Worldskills International в 2016 году. Спустя год в регионе прошел первый чемпионат, в котором приняли участие всего шесть студентов в компетенции «Поварское дело». В этом году количество направлений было расширено до пяти, а к студентам присоединились и школьники по направлениям «Спасательные работы» и «Предпринимательство». Также среди компетенций «Поварское дело», «Парикмахерское искусство» и «Медицинский и социальный уход». Всего во втором чемпионате принимают участие 115 молодых профессионалов.