Михаил Ведерников пообщался с участниками регионального чемпионата «Молодые профессионалы»

Врио губернатора Михаил Ведерников в среду, 21 февраля, посетил площадку второго регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в спортивно-развлекательном комплексе «Простория». Здесь соревнуются более 80 молодых ребят в компетенции «Спасательные работы» и «Спасательные работы Юниор». Московский эксперт Игорь Вишневский рассказал главе региона, что сегодня проходит завершающий этап компетенции: ребята показывают свои навыки скалолазания и вязания узлов. Ранее они выполняли задания по деблокированию автомобиля после дорожно-транспортного происшествия, ликвидировали завалы и утечку химических веществ, тушили пожар и оказывали первую медицинскую помощь. «У всех ребят горят глаза, они хотят это делать и учатся друг у друга», — отметил Игорь Вишневский. Основные соревновательные этапы проходили на базе Псковского агротехнического колледжа.

«Как оцениваете уровень подготовки?» — спросил Михаил Ведерников эксперта. «Нормальный», — ответил Игорь Вишневский, но рекомендовал «продолжать развивать материально-техническую базу колледжа». По его словам, в Псковской области в отличие от других субъектов РФ есть возможность проводить чемпионат на базе ссузов. В том же Великом Новгороде, например, из-за отсутствия условий, соревнования пришлось проводить на базе пожарных. Михаил Ведерников сообщил, что работа в этом направлении обязательно будет продолжена. Также врио губернатора пообщался с одним из молодых профессионалов — учеником 9-го класса 18-й школы города Пскова. «Почему ты выбрал это направление и кем хочешь стать в будущем?» — спросил его врио губернатора. «Я с детства этим увлекался и хотел бы стать спасателем, мне это очень нравится», — рассказал подросток. Михаил Ведерников пожелал всем участникам соревнований Worldskills успехов и покорения новых высот.