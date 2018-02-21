Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Эксперт – о соревнованиях «Молодые профессионалы»: У всех ребят горят глаза

21 февраля 2018 года, 11:28

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников посетил площадку второго регионально-го чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia). Об этом «Псковской правде» сооб-щили в пресс-службе администрации региона.

Сегодня здесь соревнуются более 80 молодых ребят в компетенции «Спасательные работы» и «Спасательные работы Юниор».

Московский эксперт Игорь Вишневский рассказал руководителю области, что сегодня проходит за-вершающий этап компетенции — ребята показывают свои навыки скалолазания и вязания узлов. Ранее они выполняли задания по деблокированию автомобиля после дорожно-транспортного происшествия, ликвидировали завалы и утечку химических веществ, тушили пожар и оказывали первую медицинскую помощь.

- У всех ребят горят глаза, они хотят это делать и учатся друг у друга, — подчеркнул Игорь Вишнев-ский.

Основные соревновательные этапы проходили на базе Псковского агротехнического колледжа.

- Как оцениваете уровень подготовки? - спросил Михаил Ведерников эксперта.

- Нормальный», - ответил Игорь Вишневский, но рекомендовал «продолжать разви-вать материально-техническую базу колледжа». По его словам, в Псковской области в отличие от других субъектов РФ есть возможность проводить чемпионат на базе ссузов. В том же Великом Новгороде, например, из-за отсутствия условий, соревнования пришлось проводить на базе пожар-ных.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Как будут работать поликлиники Пскова на февральских праздниках
«Весёлую репку» покажут маленьким псковичам в последнюю субботу февраля
Художник из Петергофа выставит свои работы в Пушкинских Горах
«Золотой цыплёнок» будут ждать детей в областном театре кукол 24 февраля
На просветительную игровую программу приглашают в «Михайловское»
Красную гулянку устроят на выходных в Пушкинском Заповеднике
Победитель вокального проекта «Голос» выступит на псковской сцене
Концерт ансамбля танца и песни казаков «Багатица» увидят псковичи 1 марта
Титулованные дирижеры выйдут на сцену вместе с псковскими музыкантами

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Коммуналка
21 февраля 10:20

Отсортировать хороших от плохих

Как устроена переработка мусора в Пскове (ИНФОГРАФИКА)

Общество / Семья
21 февраля 10:05

Серьёзные отношения

Псковские специалисты выходили новорожденного весом 480 граммов

Общество / Семья
21 февраля 09:59

Эпоха детства

Как в Псковской области поддерживают семьи с детьми (ИНФОГРАФИКА)