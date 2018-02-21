Уроки мужества в городском культурном центре посетили почти 600 школьников

Около 600 школьников посетили традиционные уроки мужества в Городском культурном центре, посвящённые в этом году празднованию Дня защитника Отечества и 100-летию создания Красной Армии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Учащиеся 5-11 классов из Гуманитарного лицея, лицея №4, школ №№9, 11, 47 познакомились с историей образования Красной Армии и жизнью Пскова в 1918 году.

Урок мужества предварялся осмотром вооружения, после чего в зале детям рассказали о том, что они уви-дели. Также своё мастерство школьникам показал военный оркестр бригады спецназа ГРУ, выступили твор-ческие коллективы ГКЦ с тематическими номерами. Финалом программы стала викторина «По памятным местам Пскова».