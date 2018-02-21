Александр Козловский: Цифровизация экономики коснется каждого из нас

Такое мнение депутат Государственной думы высказал, комментируя итоги состоявшихся сегодня парламентских слушаний по формированию правовых условий финансирования и развития цифровой экономики.

«Вопросы электронного взаимодействия бизнеса и государства, новые технологические решения в сфере финансовых услуг, технологии идентификации, кибербезопасность и антимонопольное регулирование этой сферы – все эти вопросы нуждаются в тщательной проработке, и откладывать ее нельзя, ведь это реалии сегодняшнего дня, - отметимал комментарий. - Поэтому в нашем комитете Госдумы по экономической политике уже идет работа над законопроектами о майнинге, искусственном интеллекте, робототехнике, тестовых зонах».

Цифровизация экономики коснется каждого жителя России уже в ближайшем будущем, уверен Александр Козловский. «Например, в нашу жизнь уже вошли криптовалюты – биткоины, лайткоины, эфириум, риппл. Все большее количество людей занимается майнингом, инвестирует в блокчейн. В то же время в правовом поле этих понятий нет, поэтому и количество мошенничеств в этой сфере велико. Криптовалюты уже активно используются при системных расчетах, значит, их оборот должен регулироваться, - пояснил он. – Нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что такое цифровое, не привязанное к конкретному государству платежное средство поможет нам преодолеть негативные моменты, связанные с санкциями».

Кроме того, рассказал парламентарий, на слушаниях обсуждался самый широкий круг вопросов цифровизации. Это оптимизация процедуры вывода на рынок программных решений для медицинской отрасли, в том числе мобильных приложений, ведение данных о трудовой деятельности работников в электронном виде, возможность заключения договоров страхования в электронном виде, развитие облачных сервисов хранения информации и межведомственного обмена данными.

«Как отметил наш президент Владимир Путин, новая технологическая волна серьезно меняет ландшафт мировой экономики, - подчеркнул Александр Козловский. - Естественно, что конкуренция сейчас будет обостряться, поэтому наша задача - оказаться на гребне этой волны, предсказанной Тоффлером, а не бежать за ней вдогонку. Цифровая экономика в перспективе может до 2025 года дать прирост ВВП на 9 триллионов рублей. Поэтому нужно создать все условия, в том числе и на законодательном уровне, чтобы в России могли не только производить, но и экспортировать высокотехнологичную продукцию, технологии в сфере IT. За ними будущее, а будущее начинается уже сегодня».