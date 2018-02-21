В Крестах отрепетировали масштабную реконструкцию к 23 февраля

В микрорайоне Кресты состоялась первая репетиция масштабной исторической реконструкции, которая пройдет 23 февраля и восстановит события столетней давности. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Именно в феврале 1918 года в боях под Псковом и Нарвой наступление немцев на Петроград было приостановлено.

Историческую реконструкцию сражения бойцов Красной Армии с войсками кайзеровской Германии 1918 года готовят участники военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг». В эпизоде будут также задействованы более 100 военнослужащих псковского гарнизона. Обмундирование и оружие для участников предоставил Ленфильм. Подробнее о реконструкторах из Петербурга читайте в нашей недавней публикации «Как в кино».