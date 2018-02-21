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История

В Крестах отрепетировали масштабную реконструкцию к 23 февраля

21 февраля 2018 года, 09:22

В микрорайоне Кресты состоялась первая репетиция масштабной исторической реконструкции, которая пройдет 23 февраля и восстановит события столетней давности. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Именно в феврале 1918 года в боях под Псковом и Нарвой наступление немцев на Петроград было приостановлено.

Историческую реконструкцию сражения бойцов Красной Армии с войсками кайзеровской Германии 1918 года готовят участники военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг». В эпизоде будут также задействованы более 100 военнослужащих псковского гарнизона. Обмундирование и оружие для участников предоставил Ленфильм. Подробнее о реконструкторах из Петербурга читайте в нашей недавней публикации «Как в кино».

АФИША

22 февраля

11:00 – Митинг памяти и возложение гирлянды славы к Могиле Неизвестного Солдата и стеле «Псков – город воинской славы» в честь 100-летия РККА и Флота.

23 февраля

10:00 – Торжественный митинг и парад войск Псковского гарнизона у монумента в честь первых побед Красной армии в 1918 г. (у стелы в Крестах).

10:00 – 12:00 – Показ военной техники (у стелы в Крестах).

11:00 – Демонстрация войсками Псковского гарнизона эпизода боя Псковского отряда РККА с отрядом войск кайзеровской Германии (напротив памятного знака летчикам - первым героям Советского Союза в годы ВОВ) (Кресты, ул. Авиаторов – правее стелы). С 10.30 до 11.30 будет организован бесплатный трансфер на 2 автобусах от шпиля до места проведения реконструкции для всех желающих.

17:00 – «Слава армии нашей – на знаменах побед!» - праздничная концертная программа, посвященная Дню защитника Отечества и 100-летию Рабоче-крестьянской Красной Армии и Флота (пл. Победы, 1, Городской культурный центр).

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