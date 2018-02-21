Дом культуры в Писковичах возобновил работу после ремонта

Дом культуры в деревне Писковичи Псковского района открылся после ремонта. В здании 1970 года постройки капремонт проведен впервые. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Общая сумма, направленная на проведение ремонтных работ, составила более 1 млн рублей.

В ДК были отремонтированы фойе и зрительный зал на 200 мест: проведены работы по ремонту потолка, пола, стен, замене окон и дверей. В зале установлены современные кресла и приобретена новая одежда сцены.

Сегодня в культурно-досуговом центре работают 18 клубных формирований, которые объединяют 229 участников. Для более чем 4-х тыс жителей Писковической волости ДК является центром активной, насыщенной событиями, интересной жизни.