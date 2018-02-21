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Общество

Дом культуры в Писковичах возобновил работу после ремонта

21 февраля 2018 года, 09:16

Дом культуры в деревне Писковичи Псковского района открылся после ремонта. В здании 1970 года постройки капремонт проведен впервые. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Общая сумма, направленная на проведение ремонтных работ, составила более 1 млн рублей.

В ДК были отремонтированы фойе и зрительный зал на 200 мест: проведены работы по ремонту потолка, пола, стен, замене окон и дверей. В зале установлены современные кресла и приобретена новая одежда сцены.

Сегодня в культурно-досуговом центре работают 18 клубных формирований, которые объединяют 229 участников. Для более чем 4-х тыс жителей Писковической волости ДК является центром активной, насыщенной событиями, интересной жизни.

КСТАТИ

Работы выполнены в рамках проекта «Местный Дом культуры» партии «Единая Россия» при поддержке Министерства культуры, администрации Псковской области и района. 

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