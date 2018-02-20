Набирает обороты всероссийский флешмоб #БудущееЗАнами

В регионах России набирает обороты флешмоб #будущееЗАнами, который первоначально стартовал в Уфе. Под этом хештегом в социальных сетях, в основном, Вконтакте и Инстаграм россияне о том, каких целей хотят достичь, каким представляют свое будущее, будущее России. И главное - почему это позитивное будущее обязательно наступит.