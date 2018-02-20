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Общество

Набирает обороты всероссийский флешмоб #БудущееЗАнами

20 февраля 2018 года, 18:43

В регионах России набирает обороты флешмоб #будущееЗАнами, который первоначально стартовал в Уфе. Под этом хештегом в социальных сетях, в основном, Вконтакте и Инстаграм россияне о том, каких целей хотят достичь, каким представляют свое будущее, будущее России. И главное - почему это позитивное будущее обязательно наступит.


Принять участие в флешмобе может любой желающий. Надо сделать селфи, разместить его в своем профиле в соцсетях и рассказать о том, чего хочешь достичь и какой видишь страну через несколько лет. Под постом надо оставить хештег #будущееЗАнами и пригласить друзей присоединиться к флешмобу.

В социальных сетях под хештегом #будущеезанами оставлено уже больше десяти тысяч постов.

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