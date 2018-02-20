Псковский легкоатлет Константин Шабанов установил новый личный рекорд

Завершился главный старт российского зимнего сезона легкой атлетики — чемпионат России в помещении.

Национальный чемпионат проходил в Москве и порадовал зрителей и любителей легкой атлетики созвездием отличных результатов. Псковскую область на чемпионате представляли два спортсмена Центра спортивной подготовки Константин и Филипп Шабановы. Многократный чемпион страны Константин Шабанов установил новый личный рекорд в беге на 60 метров с барьерами — 7.65 и завоевал золотую медаль. Филипп Шабанов занял 2-е место с результатом 7.83 в беге на 60 метров с барьерами. Тренирует спортсменов Константин Семёнович Шабанов.