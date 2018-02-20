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Спорт

Псковский легкоатлет Константин Шабанов установил новый личный рекорд

20 февраля 2018 года, 18:02

Завершился главный старт российского зимнего сезона легкой атлетики — чемпионат России в помещении. 

Национальный чемпионат проходил в Москве и порадовал зрителей и любителей легкой атлетики созвездием отличных результатов. Псковскую область на чемпионате представляли два спортсмена Центра спортивной подготовки Константин и Филипп Шабановы. Многократный чемпион страны Константин Шабанов установил новый личный рекорд в беге на 60 метров с барьерами — 7.65 и завоевал золотую медаль. Филипп Шабанов занял 2-е место с результатом 7.83 в беге на 60 метров с барьерами. Тренирует спортсменов Константин Семёнович Шабанов.

Константин Шабанов: два зимних старта — два престижных золота.
Фото Центра спортивной подготовки Псковской области

Примечательно, что ранее на турнире «Русская зима» Константин и Филипп показали похожие секунды на дистанции, и Константин стал ее победителем. А вот Филипп вместо третьего места на «Зиме» заработал второе на чемпионате России.

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