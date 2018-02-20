«Молодежка 747» стала победителем международного турнира

Таллинский Reval Cup по праву считается самым престижным соревнованием зимы в странах Балтии. Его участниками — так было и в этот раз — становятся лучшие футбольные школы Латвии, Литвы, Эстонии, Швеции, Норвегии и России. В прошлом году молодежка псковской команды остановилась в шаге от золота. В этот раз подопечные Андрея Колышева вернулись за победой.
Групповой этап ребята преодолели с тремя поражениями с общим счетом 14:2. Шесть мячей забил нападающий Михаил Севастьянов. Соперники псковичей по финалу — Рижская футбольная школа — также с большим перевесом выиграли свои матчи в группе — 15:0. Но в решающем поединке псковичи смогли показать свои лучшие качества и благодаря двум точным ударам все того же Михаила Севастьянова стали обладателями таллинского кубка: «Псков-747» — Futbolaklubs RFS (Латвия) 2:1.
Для многих футболистов «молодежки» это последний юношеский турнир, впереди большая футбольная жизнь.
Фото пресс-службы ФК «Псков-747»