«Молодежка 747» стала победителем международного турнира

Таллинский Reval Cup по праву считается самым престижным соревнованием зимы в странах Балтии. Его участниками — так было и в этот раз — становятся лучшие футбольные школы Латвии, Литвы, Эстонии, Швеции, Норвегии и России. В прошлом году молодежка псковской команды остановилась в шаге от золота. В этот раз подопечные Андрея Колышева вернулись за победой.