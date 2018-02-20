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Политика / Выборы

Сопредседатель центрального штаба Путина Елена Шмелёва провела прием граждан в Пскове

20 февраля 2018 года, 13:41

Сопредседатель центрального избирательного штаба кандидата в Президенты России Владимира Путина, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелёва во вторник, 20 февраля, встретилась с сотрудниками регионального избирательного штаба и провела в общественной приемной кандидата прием граждан.

С начала работы регионального штаба и общественной приемной кандидата Владимира Путина в Пскове поступило более 90 обращений и заявлений.
Фото Дарьи Хватковой
Значительное внимание на встрече в региональному штабе было уделено задачам развития талантов, подготовке новых компетентных кадров, запрос на которые есть у бизнес-сообщества. «Мы видим, что есть все возможности для того, чтобы кадры с новыми компетенциями очень быстро, рано получали предложения о трудоустройстве. И предложения - в том числе и в приоритетные для Псковской области проекты, которые в дальнейшем будут работать на развитие региона», - подчеркнула Елена Шмелёва.

На приеме в Пскове к Елене Шмелёвой псковичи обратились с вопросами своевременного льготного лекарственного обеспечения, поддержки небольших районных школ, специального профессионального образования, а также ремонта сельских домов культуры.

«Специфика обращений в приемную в Пскове во многом связана с развитием промышленности и сельского хозяйства, сельских территорий, сохранения культурного наследия, которое нужно бережно интегрировать в программы регионального развития, - отметила Елена Шмелёва. - В этом плане общественный прием показывает соответствие работающих федеральных программ тем потребностям, с которыми приходят граждане».

КСТАТИ

Региональный штаб общественной поддержки кандидата в Президенты РФ Владимира Путина в Пскове начал свою работу 16 января. Сопредседатели штаба ежедневно проводят встречи с жителями области, которые приходят в общественную приемную кандидата. Кроме того, работает телефон горячей линии (8112) 221818. Все обращения передаются для работы в федеральный штаб кандидата.

Выборы президента России состоятся 18 марта. Кандидатами в президенты зарегистрированы Максим Сурайкин, Григорий Явлинский, Владимир Жириновский, Павел Грудинин, Сергей Бабурин, Ксения Собчак, Борис Титов и Владимир Путин.

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