Пскович продавал в Петербурге срезанные в Стругах Красных ворота

В Стругах Красных раскрыли хищение восьми металлических ворот из гаражного ангара. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В период с 1 по 19 февраля из гаражного ангара по улице Заводской неизвестный украл восемь металлических ворот. Полицейские вышли на след преступника. Им оказался 30-летний житель Пскова.

В темное время суток с помощью газосварочного оборудования он срезал ворота с петель, разрезал их и грузил в «Газель», арендованную в Санкт-Петербурге. А затем на этой машине отвозил похищенное в город на Неве, где сдавал в пункт приема металла.

Возбуждено уголовное дело.