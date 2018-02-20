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Общество

Житель Середки: Низкий поклон всем, кто причастен к восстановлению нашего здоровья

20 февраля 2018 года, 15:05

«От своего имени и от лица пациентов Псковского областного онкологического диспансера хочу выразить благодарность администрации Псковской области за качественный ремонт и оснащение оборудованием для онкобольных бывшей железнодорожной больницы. Также главному врачу поликлиники Клеймёнову Александру Валентиновичу за подбор квалифицированных специалистов. Заведующему хирургическим отделением Мельниченко Борису Владимировичу, всем врачам, медсестрам и санитаркам отделения. Мне делали операцию врач Савельева Надежда Андреевна и медсестры Чашкина Юлия Владимировна и Каменская Елена Алексеевна — молодые, а какие грамотные специалисты, понимают друг друга с полувзгляда, с полуслова. Низкий поклон всем, кто причастен к восстановлению нашего здоровья. Желаю всем здоровья и семейного благополучия и ходатайствую о поощрении вышеназванных медработников».

Александр Васильевич Романов, Середка

КАК ПОБЛАГОДАРИТЬ МЕДИКА?

Каждую неделю в редакцию «Псковской правда» поступают звонки от жителей региона с благодарностью медработникам.

Мы уверены, что доктора и фельдшеры, медсестры и санитарки заслуживают уважения. Общеизвестно, что в Псковской области не хватает медицинского персонала, поэтому не будет преувеличением сказать: те, кто ежедневно надевают белый халат и заступают на смену, достойны наших добрых слов. Чтобы ваша благодарность попала на страницы газеты, не нужно ничего писать. Всего-то нужно набрать номер телефона редакции и сказать спасибо.

Звоните по телефону 8 (8112) 57-31-23 и выражайте благодарность своим медикам.

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СЮЖЕТЫ

Спасибо медикам
Каждую неделю в редакцию «ПП» поступают звонки от жителей региона с благодарностью медработникам. Чтобы ваша благодарность попала на страницы газеты, не нужно ничего писать. Всего-то нужно набрать номер телефона редакции и сказать спасибо.

Звоните по телефону 8 (8112) 57-31-23 и выражайте благодарность своим медикам.

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