Житель Середки: Низкий поклон всем, кто причастен к восстановлению нашего здоровья

«От своего имени и от лица пациентов Псковского областного онкологического диспансера хочу выразить благодарность администрации Псковской области за качественный ремонт и оснащение оборудованием для онкобольных бывшей железнодорожной больницы. Также главному врачу поликлиники Клеймёнову Александру Валентиновичу за подбор квалифицированных специалистов. Заведующему хирургическим отделением Мельниченко Борису Владимировичу, всем врачам, медсестрам и санитаркам отделения. Мне делали операцию врач Савельева Надежда Андреевна и медсестры Чашкина Юлия Владимировна и Каменская Елена Алексеевна — молодые, а какие грамотные специалисты, понимают друг друга с полувзгляда, с полуслова. Низкий поклон всем, кто причастен к восстановлению нашего здоровья. Желаю всем здоровья и семейного благополучия и ходатайствую о поощрении вышеназванных медработников».
Александр Васильевич Романов, Середка