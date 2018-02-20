Владимир Францкевич — хирурга от Бога, уверена бывший пациент Нинэль Чечик

«Есть такое выражение: «Бог творит чудеса человеческими руками». Такие руки у талантливого, чуткого, скромного человека — хирурга от Бога Францкевича Владимира Владимировича (I хирургическое отделение Псковского областного онкодиспансера). В середине декабря прошлого года мне сделали операцию по удалению щитовидной железы. Владимир Владимирович даже в выходные приходит к своим пациентам узнать об их состоянии. Очень чуткое отношение доктора и всего медперсонала. Просто преклоняюсь и желаю здоровья отличному доктору и всей команде и членам их семей».
Нинэль Александровна Чечик, Псков