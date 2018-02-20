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Общество

Владимир Францкевич — хирурга от Бога, уверена бывший пациент Нинэль Чечик

20 февраля 2018 года, 11:38

«Есть такое выражение: «Бог творит чудеса человеческими руками». Такие руки у талантливого, чуткого, скромного человека — хирурга от Бога Францкевича Владимира Владимировича (I хирургическое отделение Псковского областного онкодиспансера). В середине декабря прошлого года мне сделали операцию по удалению щитовидной железы. Владимир Владимирович даже в выходные приходит к своим пациентам узнать об их состоянии. Очень чуткое отношение доктора и всего медперсонала. Просто преклоняюсь и желаю здоровья отличному доктору и всей команде и членам их семей».

Нинэль Александровна Чечик, Псков

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Мы уверены, что доктора и фельдшеры, медсестры и санитарки заслуживают уважения. Общеизвестно, что в Псковской области не хватает медицинского персонала, поэтому не будет преувеличением сказать: те, кто ежедневно надевают белый халат и заступают на смену, достойны наших добрых слов. Чтобы ваша благодарность попала на страницы газеты, не нужно ничего писать. Всего-то нужно набрать номер телефона редакции и сказать спасибо.

Звоните по телефону 8 (8112) 57-31-23 и выражайте благодарность своим медикам.

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СЮЖЕТЫ

Спасибо медикам
Каждую неделю в редакцию «ПП» поступают звонки от жителей региона с благодарностью медработникам. Чтобы ваша благодарность попала на страницы газеты, не нужно ничего писать. Всего-то нужно набрать номер телефона редакции и сказать спасибо.

Звоните по телефону 8 (8112) 57-31-23 и выражайте благодарность своим медикам.

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