23, 24 и 25 февраля для псковских коммунальщиков будут рабочими днями

Для псковских коммунальщиков трехдневные выходные будут рабочими. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Обеспечивать координацию действий служб и предприятий города, подрядных и управляющих организаций будет Единая дежурно-диспетчерская служба Пскова (055).

Каждой управляющей организации рекомендовано организовать дежурства сотрудников и обеспечить круглосуточную работу аварийно-диспетчерских служб, чтобы каждый горожанин имел возможность в случае необходимости обратиться и оперативно получить помощь.