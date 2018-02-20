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Общество

23, 24 и 25 февраля для псковских коммунальщиков будут рабочими днями

20 февраля 2018 года, 11:34

Для псковских коммунальщиков трехдневные выходные будут рабочими. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Обеспечивать координацию действий служб и предприятий города, подрядных и управляющих организаций будет Единая дежурно-диспетчерская служба Пскова (055).

Каждой управляющей организации рекомендовано организовать дежурства сотрудников и обеспечить круглосуточную работу аварийно-диспетчерских служб, чтобы каждый горожанин имел возможность в случае необходимости обратиться и оперативно получить помощь.

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