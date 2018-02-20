Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Пресс-центр / Анонсы

Актуальные вопросы детских пособий обсудят в пресс-центре «Псковской правды»

20 февраля 2018 года, 10:59

В среду, 21 февраля, в 16.00, в пресс-центре «Псковской правды» обсудим меры поддержки семей в регионе - выплаты на детей (в том числе первого), способы использования средств материнского капитала, меры поддержки многодетных семей и т.д.

Армен Липаритович Мнацаканян, начальник Государственного управления социальной защиты населения Псковской области, и Наталья Геннадьевна Мельникова, руководитель Отделения Пенсионного фонда России по Псковской области, расскажут о то, кто имеет право на выплаты, какие ошибки чаще всего допускают жители области, собирая документы.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Житель Середки: Низкий поклон всем, кто причастен к восстановлению нашего здоровья
«Молодежка 747» стала победителем международного турнира
В Пскове усилят контроль за уборкой крыш от сосулек
Сопредседатель центрального штаба Путина Елена Шмелёва провела прием граждан в Пскове
Пскович продавал в Петербурге срезанные в Стругах Красных ворота
Владимир Францкевич — хирурга от Бога, уверена бывший пациент Нинэль Чечик
23, 24 и 25 февраля для псковских коммунальщиков будут рабочими днями
Псковичам сообщили об изменении в расписании автобуса №19
В Пскове пополнился список закрытых на карантин классов

Комментарии

Авторизация
No comments