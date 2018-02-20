Актуальные вопросы детских пособий обсудят в пресс-центре «Псковской правды»

В среду, 21 февраля, в 16.00, в пресс-центре «Псковской правды» обсудим меры поддержки семей в регионе - выплаты на детей (в том числе первого), способы использования средств материнского капитала, меры поддержки многодетных семей и т.д.

Армен Липаритович Мнацаканян, начальник Государственного управления социальной защиты населения Псковской области, и Наталья Геннадьевна Мельникова, руководитель Отделения Пенсионного фонда России по Псковской области, расскажут о то, кто имеет право на выплаты, какие ошибки чаще всего допускают жители области, собирая документы.