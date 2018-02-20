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Общество

Приём заявок на конкурс президентских грантов продлится до 26 марта

20 февраля 2018 года, 10:46

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, в котором поручил Фонду президентских грантов провести в 2018 году два конкурса на выделение некоммерческим неправительственным организациям средств господдержки на реализацию социально значимых проектов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

По сравнению с прошлым годом общий объем средств увеличен на 1 млрд рублей и по итогам двух конкурсов составит 8 млрд рублей.

Конкурс состоится по 13-ти направлениям в сфере социальной защиты, здравоохранения, образования и науки, молодежной политики и другим. Также в этом году появилось новое направление — «Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства», в рамках которого будет осуществляться отбор и поддержка лучших в стране творческих конкурсов и фестивалей, позволяющих выявлять молодых талантов. При этом их победители и лауреаты могут претендовать на получение прямой финансовой поддержки от Президента РФ.

Заявки на участие в первом конкурсе принимаются с 20 февраля по 26 марта (до 23:30 по московскому времени).

Итоги конкурса будут объявлены 1 июня 2018 года. С этого же дня победители смогут начать воплощать в жизнь свои проекты. Максимальный срок реализации — 18 месяцев.

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