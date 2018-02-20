Студента псковского колледжа в кроссовках «Адидас» до сих пор разыскивают

Не прекращаются поиски Фёдорова Сергея Олеговича, 1997 года рождения, уроженца города Пыталово. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Этот учащийся одного из псковских колледжей 4 октября 2016 года ушёл с места учёбы и до сих пор не вернулся домой.