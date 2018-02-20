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Политика

Студента псковского колледжа в кроссовках «Адидас» до сих пор разыскивают

20 февраля 2018 года, 09:55

Не прекращаются поиски Фёдорова Сергея Олеговича, 1997 года рождения, уроженца города Пыталово. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Этот учащийся одного из псковских колледжей 4 октября 2016 года ушёл с места учёбы и до сих пор не вернулся домой.


Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области

ПРИМЕТЫ

На вид 19 лет, рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, волосы тёмные, глаза светлые, нос прямой.

БЫЛ ОДЕТ

Куртка тёмно-синего цвета в чёрную клетку с жёлтыми полосами, синие джинсы, кроссовки с полосками фирмы «Адидас». С собой у него была сумка чёрного цвета.

КУДА ЗВОНИТЬ

Если вам что-либо известно о местонахождении Сергея, полицейские просят сообщить об этом по телефонам: 70-14-99, 70-14-53, 921-215-08-89 или 02.

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