Студента псковского колледжа в кроссовках «Адидас» до сих пор разыскивают

Не прекращаются поиски Фёдорова Сергея Олеговича, 1997 года рождения, уроженца города Пыталово. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Этот учащийся одного из псковских колледжей 4 октября 2016 года ушёл с места учёбы и до сих пор не вернулся домой.
На вид 19 лет, рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, волосы тёмные, глаза светлые, нос прямой.
Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области
Куртка тёмно-синего цвета в чёрную клетку с жёлтыми полосами, синие джинсы, кроссовки с полосками фирмы «Адидас». С собой у него была сумка чёрного цвета.
Если вам что-либо известно о местонахождении Сергея, полицейские просят сообщить об этом по телефонам: 70-14-99, 70-14-53, 921-215-08-89 или 02.