Псковичка вместе с сыновьями вырубила две сотни туй, чтобы разбогатеть

Жительницу Псковского района и двух ее сыновей привлекли к уголовной ответственности за совершение 39-ти хищений чужого имущества. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Весной-летом 2017 года злоумышленники периодически объезжали приусадебные участки, расположенные в Псковском, Печорском и Палкинском районах, где выискивали туи. Если на участке никого не было, они выкапывали деревья для последующей продажи. В общей сложности преступники нанесли ущерб гражданам на сумму более 300 тыс. рублей, похитив около 200 деревьев.

Суд назначил мужчинам наказание в виде 1 года 10 месяцев исправительных работ с удержанием 15% в доход государства каждому. Женщине, как организатору хищений, назначено лишение свободы сроком на 2 года условно. Автомобиль, на котором похитители совершали кражи деревьев, обращен в доход государства.