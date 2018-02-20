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Происшествия

Псковичка вместе с сыновьями вырубила две сотни туй, чтобы разбогатеть

20 февраля 2018 года, 09:35

Жительницу Псковского района и двух ее сыновей привлекли к уголовной ответственности за совершение 39-ти хищений чужого имущества. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Весной-летом 2017 года злоумышленники периодически объезжали приусадебные участки, расположенные в Псковском, Печорском и Палкинском районах, где выискивали туи. Если на участке никого не было, они выкапывали деревья для последующей продажи. В общей сложности преступники нанесли ущерб гражданам на сумму более 300 тыс. рублей, похитив около 200 деревьев.

Суд назначил мужчинам наказание в виде 1 года 10 месяцев исправительных работ с удержанием 15% в доход государства каждому. Женщине, как организатору хищений, назначено лишение свободы сроком на 2 года условно. Автомобиль, на котором похитители совершали кражи деревьев, обращен в доход государства.

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