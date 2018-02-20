Валентина Платонова о происшествии в лицее №4: Я не задумывалась, оружие это или муляж

Директор псковского «Лицея №4 «Многопрофильного» Валентина Платонова рассказала подробности происшествия, которое произошло в учебном заведении 16 февраля, когда учащийся 10 класса принёс в школу предмет, похожий на оружие. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По её словам, утром на телефон классного руководителя от мамы ученика параллельного класса поступил звонок. Женщина сообщала, что видела в одной из социальных сетей пост ученика с фотографией предмета, похожего на оружие, и подписью о «сюрпризе в школе завтра». О сообщении классный руководитель немедленно уведомила директора школы.

В это время 17-летний подросток, в соцсети сообщивший о «сюрпризе», вместе с одноклассниками находился на уроке физкультуры. Учитель физической культуры, уже будучи в курсе проблемы, оценил ситуацию, корректно попросил ученика показать содержимое сумки-футляра, которая была при нем. Юноша спокойно достал из нее предмет, похожий на оружие, и пояснил, что он хочет сфотографироваться с ним в школьном тире после занятий. Ученика проводили в кабинет директора.

Валентина Платонова рассказала, что в тот момент она уже сообщила о происшествии в Управление образование города, правоохранительные органы и вызвала родителей юноши в школу: «Проявлять эмоции было некогда, за мной 1,5 тысячи учеников и 100 человек учителей. Всякое могло быть. Не задумывалась, оружие это или муляж, в таких случаях я обязана действовать по инструкции. Слава богу, что все обошлось». Директор отмечает, что крайне важно было не допустить паники, изолировать ученика с непонятным, возможно опасным предметом от других детей: «Мне помог мой коллектив, все сработали слаженно и четко».

В Управлении образования Пскова охарактеризовали действия директора 4 лицея как высокопрофессиональные и хладнокровные: «Благодаря руководителю школы и сплоченному коллективу в учебном заведении проводится системная работа с родителями по мониторингу социальных сетей детей. Мы видим на данном примере, насколько она важна и продуктивна».

Управление образования города благодарит коллектив «Лицея №4. Многопрофильного» и маму ученика параллельного класса за бдительность, профессионализм и неравнодушие. Отметим, после происшествия с родителями учеников старших классов были проведены разъяснительные беседы, еще раз сделан акцент на необходимость отслеживать виртуальную жизнь детей в соцсетях.