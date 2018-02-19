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Общество / Образование

Забор вокруг Пушкиногорской школы-интерната построен без согласования и не соответствует требованиям безопасности — Управление образования

19 февраля 2018 года, 22:18

Руководство Пушкиногорской школы-интерната установило забор вокруг образовательного учреждения без согласования с управлением образования Псковской области,заявил "Псковской правде" начальник управления Александр Седунов.  Материалы, из которых выполнено ограждение, и его конструкция не соответствуют требованиям безопасности, сообщил начальник ведомства Александр Седунов.

Руководство школы-интерната проинформировано о том, что учреждению выделены лимиты на возведение металлического ограждения школы в размере 2,1 млн рублей, также отметил он. Несмотря на это, администрация школы приняла решение построить деревянный забор своими силами.

«На сегодняшний день техническая документация разработана и согласована. После проведения аукциона руководство Пушкиногорской школы-интерната может приступать к строительству современного и безопасного ограждения», - сказал Александр Седунов.

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