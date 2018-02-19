18-летний великолучанин попался на краже крепких напитков

По «горячим следам» великолукские полицейские раскрыли магазинную кражу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Вечером 15 февраля из магазина по улице Зверева в городе на Ловати были похищены две бутылки спиртного - виски и настойка. Работники магазина вызывали полицию. Прибывший на место происшествия экипаж ППС оперативно задержал несовершеннолетнего молодого человека. Выяснилось, что этот великолучанин, 2000 года рождения, не работает и не учится. Проводится проверка.