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Происшествия

18-летний великолучанин попался на краже крепких напитков

19 февраля 2018 года, 17:31

По «горячим следам» великолукские полицейские раскрыли магазинную кражу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Вечером 15 февраля из магазина по улице Зверева в городе на Ловати были похищены две бутылки спиртного - виски и настойка. Работники магазина вызывали полицию. Прибывший на место происшествия экипаж ППС оперативно задержал несовершеннолетнего молодого человека. Выяснилось, что этот великолучанин, 2000 года рождения, не работает и не учится. Проводится проверка.  

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