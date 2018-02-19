На пересечении улиц Свердлова и Советской началась перекладка ливневой канализации

19 февраля на пересечении улиц Свердлова и Советской в Пскове началась перекладка ливневой канализации. Работы производятся в рамках проекта реконструкции улицы Свердлова и прилегающих парковых зон. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Строителям предстоит заменить отслужившие свой срок трубы ливневой канализации диаметром 500 и 800 мм, залегающие на глубине около 5 метров. Работы будут выполняться с ограничением движения транспорта по полосам поочередно и должны быть завершены 24 марта.