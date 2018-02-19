В Великолукском районе заработало новое крупнейшее предприятие сельхозназначения

Крупнейшее производственное предприятие сельскохозяйственного назначения, направленное на переработку биологического сырья Северо-Западного Федерального округа РФ, начало работу в Великолукском районе. Как сообщили в пресс-службе Великолукского агропромышленного холдинга, на нем работает 250 человек, производственная мощность - 150 тонн в сутки. Руководителем предприятия назначен Александр Валерьевич Тимошенко.