В Великолукском районе заработало новое крупнейшее предприятие сельхозназначения

Крупнейшее производственное предприятие сельскохозяйственного назначения, направленное на переработку биологического сырья Северо-Западного Федерального округа РФ, начало работу в Великолукском районе. Как сообщили в пресс-службе Великолукского агропромышленного холдинга, на нем работает 250 человек, производственная мощность - 150 тонн в сутки. Руководителем предприятия назначен Александр Валерьевич Тимошенко.
Инвестором строительства нового предприятия выступает Великолукский агропромышленный холдинг. Строительство проекта велось за счет собственных средств Великолукского агропромышленного холдинга без привлечения кредитных активов, отметили в пресс-службе холдинга. Общая стоимость строительства составила 1,2 миллиарда рублей. Государством было выделено субсидий на сумму 180 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет составил 126,6 млн. рублей, областной 53,4 млн. рублей.
На предприятии полностью отсутствуют какие-либо запахи, все летучие органические вещества на 100% уничтожаются (при температуре 950 градусов) в уникальном рекуперативном термическом окислителе.
Фото пресс-службы Великолукского агропромышленного холдинга
Завод производит уникальные по-своему химическому составу и 100% натуральные компоненты, имеющие очень широкое применение и высокий спрос на российском рынке. Получаемое сырье будет поставляться на космецевтические, фармакологические, косметические предприятия для производства медикаментов, биодобавок, мыла, шампуней, мазей, кремов и т.д. и на сельскохозяйственные предприятия, использующие биоудобрения и витаминные комплексы для животных, тем самым насыщая внутренний рынок российским, высококачественным сырьем.
Инфраструктура завода включает обязательные дизбарьеры, автономную котельную и автомойку.
Фото пресс-службы Великолукского агропромышленного холдинга
В настоящее время, завод проходит процедуру международной сертификации, после чего предприятие будет экспортировать свою продукцию на международный рынок, что привлечет дополнительную валютную выручку в Россию.
Завод оснащен самым современным и высокоэффективным оборудованием российского производства, не имеющего аналогов в мире.
Фото пресс-службы Великолукского агропромышленного холдинга