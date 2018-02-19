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Культура / Выставка

Егор Петров: Все исходит от души

19 февраля 2018 года, 14:28

Резчик по дереву Егор Петров стал увлекаться творчеством с детства. В школе ходил в кружок - нравилось рисовать выжигать картинки на дереве. Потом попробовал эти картинки вырезать. В итоге резьба по дереву стала самым главным хобби.


Фото из личного архива Егора Петрова
Из дерева Егор может делать практически все, начиная с лопаток, ложек, досок и заканчивая более сложными и требующими многодневной работы вещами. Это шкатулки, шахматы, панно и даже мебель. Особым спросом у покупателей пользуются оригинальные деревянные ключницы.

Больше всего нравится умиротворение в работе. Все исходит от души. Каждая вещь неповторима и этим она уникальна.

Егор Петров, мастер
Все свои работы мастер делает без использования станка. На изготовление нардов уходит примерно неделя. А вот ложки за день может сделать, и не одну.


Фото из личного архива Егора Петрова
На ярмарке «АРТ-ель» мастер представит ложки, лопатки, доски, шкатулки, кухонные наборы, панно. Возможно, будет и несколько рисованных работ.


Фото из личного архива Егора Петрова
СПРАВКА

Весенняя ярмарка «ART-ель» пройдет 3 и 4 марта в спортивно-развлекательном парке «Простория» (г. Псков, Иркутский пер., 2).

Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» читайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.

Время работы: с 12.00 до 18.00.

Справка по телефону: +7 (911) 388-05-40. Контактное лицо: Кира Маяковская.

КСТАТИ

«Псковская правда» приглашает мастеров народного и хендмейд творчества принять участие в этом поистине грандиозном событии. На ярмарке вы сможете представить лучшие образцы своей продукции.

Для этого необходимо скачать эту заявку и следовать инструкциям. Ее заполнение на займет много времени.

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