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Культура

В псковской библиотеке «Родник» стартует проект «Театр -Book-Библиотека»

19 февраля 2018 года, 12:40

19 февраля в 14.00 в библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева (ул. Труда, 20) состоится старт-встреча «Театральные страницы» проекта «Театр -Book-Библиотека». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Это первое мероприятие в рамках библиотечно-театрального проекта «Театр - Book - Библиотека», который направлен на продвижение культурных ценностей в молодёжной среде. Проект «Театр - Book-Библиотека» - это возможность познакомить молодежь с деятельностью театра и театральным искусством, а также привлечь молодежь к чтению лучших образцов мировой литературы через театральное искусство, приобщить их к художественному и литературному творчеству.

В ближайшее время участников проекта ждут мастер-класс по актерскому мастерству, встреча с актрисой театра Екатериной Мироновой, экскурсия по Псковскому академическому драматическому театру имени А. С. Пушкина.

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