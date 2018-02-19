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Общество

Кабмин вносит в Госдуму законопроект, защищающий права потребителей в Интернете

19 февраля 2018 года, 12:34

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, которым устанавливается ответственность интернет-агрегаторов перед потребителями за ложную информацию о товарах или услугах. Об этом пишет «ТАСС».

Документ опубликован в понедельник на сайте правительства.

«Законопроектом предлагается внести в Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» изменения, направленные на восполнение пробелов в правовом регулировании при реализации товаров и услуг в интернете и создание дополнительных механизмов для защиты прав потребителей, приобретающих товары и услуги в интернете», - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Поправки устанавливают ответственность агрегаторов за недостоверную информацию о товаре или услуге. «Предусматривается ответственность агрегаторов за реальный ущерб, обусловленный предоставлением заведомо недостоверной информации о товаре (услуге), продавце (исполнителе, изготовителе, импортере), на основании которой был заключен договор с потребителем», - говорится в сообщении. При этом агрегатор может не возмещать убытки потребителю, если он не изменял информацию о товаре или услуге, представленную продавцом.

Также в соответствии с поправками понятие «агрегатор» исключает «осуществление деятельности, связанной с распространением рекламной и иной справочной информации о товаре (услуге)».

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