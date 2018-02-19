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Происшествия

Под Великими Луками схвачены двое заезжих угонщиков, один – в розыске

19 февраля 2018 года, 12:59

Великолукские полицейские задержали двоих жителей Республики Беларусь, подозреваемых в краже иномарки. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В ночь на 16 февраля в городе на Ловати от дома по улице Заслонова была украдена «Ауди». Владелец иномарки сразу же сообщил о происшествии в полицию. Вскоре сотрудники ДПС ГИБДД обнаружили разыскиваемую машину в деревне Успенское.

Подозреваемых задержали. Ими оказались двое безработных жителей Республики Беларусь, 1971 и 1973 годов рождения. Третий подозреваемый, 36-летний житель Беларуси, сейчас в розыске.

У злоумышленников обнаружены и изъяты автомобиль «БМВ», сумка с инструментами, несколько мобильных телефонов, электронное считывающее устройство, 100 долларов США. Возбуждено уголовное дело.

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