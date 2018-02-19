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Происшествия

Угрожая пистолетом, житель Республики Беларусь обокрал невельчанку

19 февраля 2018 года, 11:41

Невельские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на пенсионерку. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Днем 18 февраля в городе Невеле на автобусной остановке по улице Гвардейской к женщине, 1940 года рождения, подошел неизвестный мужчина. Он ударил пожилую женщину и под угрозой предмета, похожего на пистолет, стал требовать денег. Похитив у пенсионерки сто рублей и мобильный телефон, злоумышленник скрылся.

Водитель подъехавшего маршрутного такси доставил потерпевшую в больницу. На окраине города по «горячим следам» подозреваемого схватили.

Им оказался 40-летний безработный житель Республики Беларусь. Похищенное изъято. Кроме того, у задержанного изъят пистолет, который отправлен для проведения соответствующей экспертизы. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

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