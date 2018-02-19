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Политика

Молодежь приглашают в библиотеку на программу «Красные флаги над Псковом»

19 февраля 2018 года, 10:46

19 февраля в 14.00 в канун 100-летия со дня формирования Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), Центральная городская библиотека (ул. Конная, д. 6) приглашает на программу для молодежи «Красные флаги над Псковом». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

23 февраля 1918 года стало отправной точкой для отсчета истории РККА. Почему именно Пскову отдано почетное право считаться местом рождения Красной Армии? Как это событие запечатлено в топонимике нашего города? Каким образом ситуация в Пскове повлияла на переезд столицы нового революционного государства из Петрограда в Москву? Что за День Красного подарка был организован в годовщину рождения РККА в 1919 году? Эти и многие другие вопросы будут в центре обсуждения студентов Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса.

Для более обстоятельного разговора в библиотеке подготовлена обширная книжная выставка «В бой роковой мы вступили с врагами: к 100-летию создания РККА под Псковом», которая расскажет о людях, стоявших у истоков Красной Армии.

КСТАТИ

Каждый участник программы получит в подарок буклет с самыми интересными фактами из истории будёновки. Посетителей будет ждать зона селфи.

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