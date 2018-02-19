Пропавшего больше месяца назад Владислава Корнилова нашли в Пскове

Местонахождение 20-летнего жителя Струг Красных Корнилова Владислава Андреевича установлено. Парень находится в Пскове и с ним всё в порядке.

Ранее сообщалось, что молодой человек 14 января уехал из родного поселка и пропал.

- Существенную помощь в его розыске оказали граждане и представители СМИ региона. Полиция выражает благодарность всем, кто оказал содействие в установлении местонахождения Владислава Корнилова, - сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД.