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Общество

Пропавшего больше месяца назад Владислава Корнилова нашли в Пскове

19 февраля 2018 года, 10:42

Местонахождение 20-летнего жителя Струг Красных Корнилова Владислава Андреевича установлено. Парень находится в Пскове и с ним всё в порядке.

Полицейские благодарны всем, кто участвовал в поисках Владислава.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области
Ранее сообщалось, что молодой человек 14 января уехал из родного поселка и пропал.

- Существенную помощь в его розыске оказали граждане и представители СМИ региона. Полиция выражает благодарность всем, кто оказал содействие в установлении местонахождения Владислава Корнилова, - сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД.

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