Более 246 тысяч рублей задолжали работникам идрицкой колонии

25 работников ФКУ ИК-3 УФСИН России по Псковской области не получили заработную плату за декабрь 2017 года на общую сумму более 246 тысяч рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

На основании обращения работников учреждения в прокуратуру, прокурор Себежского района провел проверку соблюдения трудового законодательства в колонии.

В этой связи он направил мировому судье судебного участка № 18 Себежского района заявления о вынесении судебного приказа в порядке, предусмотренном статьей 21 ТК РФ (работник имеет право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы).

В результате принятых мер прокурорского реагирования нарушения трудового законодательства колония устранила и выплатила заработную плату работникам ФКУ ИК-3 УФСИН России по Псковской области в полном объёме.