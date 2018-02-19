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Общество

Более 246 тысяч рублей задолжали работникам идрицкой колонии

19 февраля 2018 года, 09:49

25 работников ФКУ ИК-3 УФСИН России по Псковской области не получили заработную плату за декабрь 2017 года на общую сумму более 246 тысяч рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

На основании обращения работников учреждения в прокуратуру, прокурор Себежского района провел проверку соблюдения трудового законодательства в колонии.

В этой связи он направил мировому судье судебного участка № 18 Себежского района заявления о вынесении судебного приказа в порядке, предусмотренном статьей 21 ТК РФ (работник имеет право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы).

В результате принятых мер прокурорского реагирования нарушения трудового законодательства колония устранила и выплатила заработную плату работникам ФКУ ИК-3 УФСИН России по Псковской области в полном объёме.

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