На этой неделе у россиян будет всего четыре рабочих дня

Короткая рабочая неделя и трехдневные выходные ожидают россиян на этой неделе в связи с празднованием государственного праздника - Дня защитника Отечества. Об этом пишет «ТАСС», ссылаясь на заместителя главы Роструда Ивана Шкловеца.

«В России 23 февраля отмечается День защитника Отечества, и праздничный нерабочий день приходится на пятницу. Таким образом, россиян ожидают трехдневные выходные - 23, 24 и 25 февраля», - сказал Шкловец.

Замруководителя Роструда также напомнил, что, согласно закону, продолжительность рабочего дня в четверг, 22 февраля, который предшествует нерабочему праздничному дню, должна быть сокращена на один час.