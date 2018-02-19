Участковые ответят на вопросы псковичей в единый день приёма (АДРЕСА)

В среду, 21 февраля, в Псковской области на участковых пунктах полиции проведут Единый день приёма граждан. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
В среду, 21 февраля, в Псковской области на участковых пунктах полиции проведут Единый день приёма граждан. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
- ул. Западная, дом 4;
- ул. Киселева, дом 8;
- ул. Инженерная, дом 25;
- ул. Труда, д. 22;
- ул. Я. Фабрициуса, дом 2/17, квартира 22;
- ул. Шелгунова, дом 7;
- ул. Советская, дом 104, квартира 2;
- ул. Новгородская, д 8А.