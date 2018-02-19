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Общество

Участковые ответят на вопросы псковичей в единый день приёма (АДРЕСА)

19 февраля 2018 года, 09:15

В среду, 21 февраля, в Псковской области на участковых пунктах полиции проведут Единый день приёма граждан. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

АДРЕСА ПРИЁМА В ПСКОВЕ:

- ул. Красноармейская, дом 26;

- ул. Западная, дом 4;

- ул. Киселева, дом 8;

- ул. Инженерная, дом 25;

- ул. Труда, д. 22;

- ул. Я. Фабрициуса, дом 2/17, квартира 22;

- ул. Шелгунова, дом 7;

- ул. Советская, дом 104, квартира 2;

- ул. Новгородская, д 8А.

КСТАТИ

Прием жителей Псковского района будет осуществляться в зданиях администраций сельских поселений «Середкинская волость», Карамышевская волость», «Писковическая волость», «Ядровская волость», «Тямшанская волость», «Торошинская волость» в здании КДЦ д. Неелово СП «Логозовская волость».

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