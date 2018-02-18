Михаил Ведерников вместе с дочкой испек блин на благотворительном аукционе

Сегодня, 18 февраля, временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников принял участие в акции"Блинный поединок» на Масленичных гуляниях в Пскове. В этом году благотворительный аукцион прошел возле памятника княгине Ольге в Детском парке, сообщает Pskov.ru.

Врио Главы региона дал старт благому делу и испек блин вместе со своей старшей дочерью Марией. В качестве начинки они выбрали псковский мед. По итогам благотворительного аукциона первый символ праздника от руководителя региона был продан за две тысячи рублей.

Далее к акции присоединились руководители Пскова Иван Цецерский и Александр Братчиков, художественный руководитель ансамбля — обладатель почетного звания «Душа земли Псковской» Константин Абабков и другие почетные гости и жители города.

Вырученные в ходе благотворительного марафона средства будут направлены нуждающимся детям.

После аукциона Михаил Ведерников вместе с семьей продолжил участие в Масленичных гуляниях, которые развернулись в центре Пскова, и пообщался с горожанами