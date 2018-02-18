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Политика

На год в тюрьму отправится водитель, севший за руль пьяным повторно

18 февраля 2018 года, 09:33

Суд приговорил пьяного водителя, пойманного на территории Бежаницкого района, к году колонии строгого режима. Также его на два с половиной года лишили водительских прав. Такое строгое наказание последовало, потому что водитель сел за руль пьяным повторно. За первую "пьяную" езду он получил условный срок, и он еще не истек. Водителя остановили, когда он из Великолукского района ехал в направлении Новоржева. В его крови обнаружили этиловый спирт в концентрации 1,2 г/л. Водитель вину не отрицал и в содеянном раскаялся. Под стражу его заключили прямо в зале суда.

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