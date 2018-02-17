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Происшествия / ДТП

Псковских детей из перевернувшегося под Лугой автобуса разместили в гостинице

17 февраля 2018 года, 14:20

Благодаря содействию Лужской администрации,  детей из ансамбля "Город детства", который попал в ДТП в Ленинградской области, разместили в гостинице в Луге, сообщает Псковское агентство информации. На всякий случай детей осматривают медики, из Пскова за ними выехал автобус той же транспортной кампании (резервный).

По неподтверждённым пока данным ДТП произошло из-за того, что водитель попытался уклониться от вылетевшего на встречную полосу автомобиля.

В результате происшествия  дети не пострадали,  руководитель коллектива сломал руку.

Автобус был лицензированной компании, соответствовал всем требованиям безопасности. Глава Пскова Иван Цецерский доложил о ситуации врио губернатора Михаилу Ведерникову.

 Напомним, перевозивший детей из псковского творческого коллектива «Город детства» в Санкт-Петербург автобус перевернулся под Лугой сегодня, 17 февраля.

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